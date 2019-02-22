نادي كارديف سيتي يتسبب في موقف محرج لعائلة الراحل سالا

قام نادي كارديف سيتي، بالتسبب في موقف محرج لعائلة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي انتقل إلى النادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نانت الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "ميرور"، أن إدارة كارديف سيتي لم تسجل عقود سالا في رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليج، وهو ما تسبب في حرمان أسرة اللاعب من تعويض يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني، وفقًا للوائح البطولة.

وتنص لوائح الرابطة على حصول أسرة اللاعب على تعويض، في حالة وفاته، خلال فترة خدمته مع النادي، بجانب الاستفادة من نظام المعاشات، لكن كارديف سيتي لم يسجل عقود سالا.

وأكمل جون برمال، نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليج، إلى أنه سيبحث إمكانية دفع التعويض لأسرة اللاعب، رغم خطأ كارديف سيتي.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير/كانون ثان الماضي، في القنال الإنجليزي، دون أن يلعب مع كارديف.

وعُثر على حطام الطائرة، في الثالث من فبراير/شباط الجاري، بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص، وتم انتشال الجثة بعد ذلك بـ 3 أيام، بينما لا يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقودًا حتى الآن.