ثروت سويلم : قرار تعديل المباريات نهائي ولا عودة فيه

صرح المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم إن قرار تعديل المباريات نهائي ولن يكون هناك اي تراجع عنه.
وكان اتحاد الكرة قد أجرى عدد من التعديلات خلال الفترة الماضية على مباريات الدوري وكان من أهم هذه التعديلات استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر.
هذا الأمر لم يلق قبولا لدى إدارة نادي الأهلي والتي أعلنت من خلال بيان رسمي اليوم الخميس رفض مواجهة بيراميدز في كأس مصر.
وأكد سويلم من خلال تصريحات اليوم الخميس:"لا مجال للتراجع عن التعديلات التي جرت خلال الفترة الأخيرة."
وواصل سويلم : "نُريد الانتهاء من بطولة الكأس خاصة وأنها ستحدد أحد مقاعد مصر المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية."
وأنهى سويلم: "لم يصلنا أي خطاب من جانب النادي الأهلي بشأن عدم قبول مواجهة بيراميدز، لننتظر ونرى."
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