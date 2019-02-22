إيسكو يواصل التأهيل منفردا للحاق بمبارة ليفانتي

كشفت تدريبات فريق ريال مدريد صباح اليوم الخميس، مشاركة النجم الإسباني إيسكو في المران منفردًا، قبل مباراة الفريق الملكي المنتظرة أمام ليفانتي، المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ25 من الليجا.

وأبرز الموقع الرسمي للفريق الملكي، ظهور إيسكو في التدريب، حيث خاض اللاعب مرانًا منفردًا بالكرة على العشب، في إطار عملية تأهيل اللاعب من إصابة الظهر، التي جعلته يغيب عن الفريق الملكي منذ الأسبوع الماضي.

وكان إيسكو قد عانى من آلام حادة في الظهر، قبل لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد، الذي فاز به الميرينجي بنتيجة (3-1).

وواصل ماركوس يورنتي التأهيل من الإصابة، التي لحقت به أمام برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "كامب نو".

مران ريال مدريد أيضًا شهد تصعيد الحارس الشاب لويس، حيث أجرى بقية الفريق تدريبات بدنية لتقوية العضلات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث، في جدول ترتيب الليجا، برصيد 45 نقطة بينما برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.