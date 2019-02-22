صرح مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم لن يُشارك في كأس مصر إذا لم يتم تعديل موعد مباراة الأحمر أمام بيراميدز.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى تعديلات في جدول مباريات الدوري والكأس ومن أبرزها تبديل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر.
وأضاف المصدر اليوم الخميس أنه في حال لم يتم تعديل مباراة الأهلي وبيراميدز فلن يخوض الفريق مباريات الكأس.
وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانًا صحفيًا اليوم الخميس أكد فيها أنه لن يقبل وجود أي تعديلات من جديد على جدول الدوري المصري .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف عن فعله في حالة عدم تعديل موعد مباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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