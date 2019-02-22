برشلونة سيفتقد أومتيتي في الكلاسكيو

قام الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، بإستعادة خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وكان أومتيتي قد تعرض لإصابة جديدة في الركبة اليسرى، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا قبل 3 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.

وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.