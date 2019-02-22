قام الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، بإستعادة خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.
وكان أومتيتي قد تعرض لإصابة جديدة في الركبة اليسرى، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا قبل 3 أشهر.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.
وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة سيفتقد أومتيتي في الكلاسكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.