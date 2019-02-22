موقع "غانا سوكر نت" يرشح منتخب الفراعنة للفوز بأمم أفريقيا

قام موقع "غانا سوكر نت" بترشيح كلا من منتخب غانا ومصر وكوت ديفوار للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ البطولة .

وذكر الموقع الغانى أن منتخب مصر، الذى شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب القارى فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التى يمتلكها".

وأكمل "منتخب مصر لديه محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى الموسم الماضى والمرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بالجائزة هذا الموسم، وكذلك محمود تريزيجيه المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى".

وواصل، "على الرغم من اعتزال معظم أفراد الجيل الذهبى لمنتخب كوت ديفوار إلا أن المنتخب الايفوارى لا يزال يمتلك القدر الكافى من القوة التى تجعله مرشحاً لحصد اللقب القارى، فى ظل تواجد ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمدافع إيريك بايلى المحترف فى مانشستر يونايتد، وسيرج اورييه مدافع توتنهام".

وأختتم الموقع الغانى أن منتخب غانا لا يزال يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على قيادة منتخب "البلاك ستارز" لحصد اللقب مثل مبارك واكاسو لاعب وسط ديبورتيفو الافيس الإسبانى، وتوماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني بجانب الأخوين أندريه وجوردان أيو.