الخطيب يرفض إستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى

قرر مجلس إدارة الأهلي في إجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الإلتزام بقرار مجلس الإدارة في إجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالإلتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري . كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الأجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص إنتهاك اللوائح في أجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

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