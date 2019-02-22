بيب جوارديولا: فريقي غير جاهز للمنافسة على لقب دورى الأبطال

لم يشعر مدرب مانشستر سيتى، بيب جوارديولا، بالسعادة بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، فى ذهاب دور 16 بدورى أبطال أوروبا.

وهز ماشستر سيتى الشباك مرتين فى آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتى جزاء فى 7 دقائق.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين، "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد، لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة فى الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه فى هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتى جزاء".

وأكمل، "كان مثل ما حدث فى أنفيلدٍ ضد ليفربول فى الموسم الماضى عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين فى الوقت الذى لم يفعل فيه شالكه أى شىء، الأداء كان جيداً فى النهاية وبفضل كفاءة ليروى اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".