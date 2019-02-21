شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسنطينة: نواجه الإسماعيلي بحذر فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر طارق عرامة رئيس نادى شباب قسنطينة الجزائرى ورئيس البعثة عن سعادته بحسن الاستقبال من قبل مسئولى النادي الإسماعيلي.

ويستضيف الإسماعيلى بطل الجزائر السبت المقبل باستاد برج العرب لجساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاسماعيلي :”نشكر مسئولى الدراويش على الاستقبال ،بدأنا الاستعداد للمباراة من الجزائر ،خضنا حصة تدريبية خفيفة صباح اليوم” ، مضيفاً :” سنواجه الإسماعيلى بحذر شديد خاصة أنه تلقى خساراتين فى اول جولتين ،هدفنا حسم التأهل من الإسماعيلية”.

وبسؤاله عن غياب الجماهير :”نعتاد على لعب المباريات بحضور الجماهير ،لذلك سنفتقد غيايهم فى لقاء السبت ،أعشق الدراويش و أتمنى له التوفيق فى قادم المباريات”.