شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يهزم تونس فى ربع نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب كرة اليد مواليد 2002 على نظيره التونسى بنتيجة 21 /18 فى إطار دور الثمانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد، ليلتقى مونتنيجرو فى نصف النهائى غدا .
تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بالفوز على إيطاليا بنتيجة 17 / 14، والفوز على الإمارات 26 / 15 وتركيا و المغرب قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".
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