شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق رئيسا لقطاع البراعم بنادي النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة؛ تعيين إبراهيم عبد الصمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رئيسا لقطاع البراعم بالنادي خلفا لإسلام شكري، فى إطار حرص مجلس الإدارة على الاستمرار فى تطوير والارتقاء بمستوى القطاع والاهتمام بالناشئين وتوفير كل سبل الدعم . وعقد الطويلة جلسة مع عبد الصمد لوضع خطة للارتقاء بقطاع البراعم الذي يعتبر نواة لقطاع الناشئين لإنتقاء العناصر المبشرة في المستقبل. ويعد إبراهيم عبد الصمد من لجنة خبراء كرة القدم الذي يعتمد عليهم مشروع دوري المدارس، كما أخرج العديد من النجوم المصرية الحالية مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وغيرهم.



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