شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استقالة احمد العجوز من تدريب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد العجوز المدير الفني لبلدية المحلة بإستقالة رسمية من منصبه وذلك عقب التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون أهداف في المباراة التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .

وجاءت استقالة العجوز بعد دقائق من هتاف جماهير بلدية المحلة والتي هتفت مطالبة برحيل الجهاز الفني بسبب فقدان الفريق لاكثر من ستت نقاط في مشوار المنافسة علي قمة المجموعة .

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة البلدية اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث استقالة الجهاز الفني وتحديد إمكانية رحيل العجوز عن تدريب الفريق أو بقاؤه علي رأس القيادة الفنية للفريق في دوري القسم الثاني.