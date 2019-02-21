بالصور.. نجوم الرياضة والإعلام في عزاء خالد توحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقريرـ هاني رجب:

أُقيم عزاء خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، مساء اليوم بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة بحضور العديد من العاملين بالوسط الإعلامي والرياضي.

وجاء على رأس من تقدموا لعزاء الإعلامي الراحل خالد توحيد: خيري رمضان، محمود مسلم وكذلك حضر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب بالإضافة إلى العديد من العاملين بالمجال الرياضي.

يُذكر أن الإعلامي خالد توحيد قد توفي يوم الثلاثاء الماضي بأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.