مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة لا يقف على مسافة واحدة من الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر في النادي الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه مواقف شهدت تعنتاً كبيراً غير مبرراً (على حد وصفه)، في الوقت الذي دعم فيه نادي الزمالك بكل الطرق الممكنة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365":"اتحاد الكرة ضغط في الأيام الماضية على مجلس إدارة الأهلي لإجباره على خوض لقاء بيراميدز يوم 28 فبراير في الكأس بدلاً من الدوري، رغم أن ذلك لم يكن في الجدول الذي أرسله الاتحاد من قبل ووافق عليه الجميع".

وكان النادي الأهلي قد أعلن رفضه خوض لقاء بيراميدز في الكأس يوم 28 فبراير، مشيراً إلى أنه لن يوافق على تغييرات في الجدول استجابةً لضغوط المنافسين التي يرضخ لها اتحاد الكرة.

وأضاف المصدر:"اتحاد الكرة لديه مكيالين في تعاملاته مع الأندية، مع الأهلي يتعنت بطريقة غير مبررة، بينما يساند الأندية الأخرى وأبرزها الزمالك في أزمته الأخيرة مع الفيفا".

وتابع المصدر:"الزمالك كان سيتعرض لخصم 6 نقاط بسبب أزمته مع نادي ماريتو البرتغالي، لكن وفقاً لتصريحاة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقتها فإن الاتحاد قام بدفع مبلغ 300 ألف دولار من خزينته نيابةً عن الزمالك لحمايته من خصم الرصيد، مبرراً ذلك بحماية الأندية المشاركة في إفريقياً باسم مصر".

وأردف المصدر:"هاني أبو ريده تواصل مع مدير الاتحاد التنفيذي ليبلغه بدفع الغرامة الموقعة على الزمالك أثناء تواجده في سويسرا، ليدعم الأبيض".

وأنهى المصدر الأهلاوي:"على النقيض تماماً صنع اتحاد الكرة أزمة مع النادي الأهلي بسبب تأجيل بعض المباريات له في الدوري بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية حتى المباراة الختامية".



أكد مصدر في النادي الأهلي أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه مواقف شهدت تعنتاً كبيراً غير مبرراً (على حد وصفه)، في الوقت الذي دعم فيه نادي الزمالك بكل الطرق الممكنة.