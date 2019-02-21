مشاهدة مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

فريق إنتر ميلان القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) معقل فريق النيراتزوري الإيطالي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". ) معقل فريق النيراتزوري الإيطالي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". ومن المقرر أن تنقل مباراة آرسنال ضد باتي بوريسوف عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق الرياضي نوفل الباشي كما يمكنكم مشاهدة اللقاء بجودة عالية من خلال البث الخاص بنا. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا اليوم في الدوري الأوروبي

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