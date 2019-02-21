التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي

حسن التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال والمقامة الأن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في إطار مواجهات الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تبادل الفريقات السيطرة على الكرة خلالمجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين إلا أن الشباك لم تهتز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
دخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: منصور .. زياد .. مروان .. سعود
خط الوسط: رودريجز .. جمال .. كريم .. البيشي
الهجوم: فهد المولد .. بريجوفيتش
في حين دخل الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
الدفاع: محمد البريك - ألبرتو بوتيا – ميلوش ديجنيك – علي البليهي – ياسر الشهراني
الوسط: محمد كنو – أندري كاريلو – محمد الشلهوب – سالم الدوسري
الهجوم: بافيتمبي جوميز
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