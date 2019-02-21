وصول بعثة الإسماعيلي للإسكندرية استعدادًا لملاقاة بطل الجزائر

كتبت: نورهان فضل

وصل منذ قليل، لاعبي فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى الإسكندرية، ضمن التحضيرات لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى بعد غدا السبت باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان البلجيكى "سيدومير يانيفسكى" المدير الفنى للإسماعيلى، قد أعلن قائمة الفريق التي

22 لاعبًا للسفر إستعداداً لملاقاة فريقى شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش بالدورى الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه – محمد

مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.