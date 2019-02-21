تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق والجهاز الفني

كتب - مصطفى جويلي

عقد المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفنى للفريق، على هامش مران اليوم الخميس، في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائبه ، وأسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وحرص مرتضى منصور ، على التأكيد للاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق ثقته الكاملة في

امكانياتهم الفنية ، وقدراتهم على التتويج ببطولة الدورى العام خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك، بأنه يدرك جيدا بأنهم قادرون على تخطى كبوة طلائع الجيش وخسارة نقطتين في مشوار المنافسة على اللقب المحلي ، والعودة لتحقيق الانتصارات خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

وأشار مرتضى منصور ، بانهم لا يزالون على قمة جدول المسابقة ، وهم الأفضل في الدوري العام وحظوظهم كبيرة للتتويج بالبطولة خلال الموسم الحالي.

وأكد منصور ، على التأكيد للاعبين والجهاز الفنى ، عن دعم ومساندة مجلس الادارة لهم من أجل التتويج بجميع البطولات خلال الموسم الحالي.

وطالب مرتضى منصور ، من اللاعبين تحقيق الفوز على فريق بيترو أتليتكو الأنجولي ، في مواجهة الأحد المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، لتكون بمثابة انطلاقة الفريق في البطولة الأفريقية.