اونلاين | بث مباشر| كلاسيكو الاتحاد والهلال dawriplus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| كلاسيكو الاتحاد والهلال dawriplus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري بلس - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفه الهلال اليوم الخميس وذلك ضمن مباريات قمة الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وستقام المواجهة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الساعة 8:25 مساء، وسيكون اللقاء منقول مباشرة على موقع وتطبيق وقنوات دوري بلس HD1 بصوت المعلق علي الكعبي.

ويدخل الاتحاد المواجهة برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 11 مواجهة، فيما يتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ49 نقطة من 15 انتصار وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد.