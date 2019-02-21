كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب ونجوم الرياضة في عزاء خالد توحيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في عزاء الراحل خالد توحيد الكاتب الصحفي ورئيس قناة الأهلي والمقام حاليا في مسجد عمر مكرم، والذي توفي يوم الإثنين الماضي. وتواجد حسن حمدي، محمود الخطيب، طارق قنديل، محمد الجارحي، جوهر نبيل، محمد سراج، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، عبد الحميد بسيوني، ثروت سويلم، عادل طعيمة، خيري رمضان، امير توفيق، أحمد فوزي، فتحي مبروك، ربيع ياسين، سيد عبد الحفيظ، عبد العزيز عبد الشافي. وتواجد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخيري رمضان ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز في عزاء خالد توحيد.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الخطيب ونجوم الرياضة في عزاء خالد توحيد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.