رياضة | اتحاد الكرة يرفض مقترح تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرفض مقترح تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مقترح بتأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز سبورت، بالكأس إلى أجل غير مسمى.

واقترح اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي بالجبلاية، على أبوريدة بعقد اجتماع والخروج بتأجيل المواجهة لإنهاء الأزمة، في ظل تلويح القلعة الحمراء بالتصعيد ضد الجبلاية بسبب استبدال المباراة من الدوري إلى الكأس.

وتمسك رئيس الاتحاد المصري بالجدول الموضوع مؤخرًا، وأشار إلى أنه يرفض تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز، أو وضعه تحت سياسة "لي الذراع".

وكان الأهلي أصدر بيانًا رسميًا صباح اليوم الخميس يعلن خلاله رفضه التام لتعديلات جدول الدوري واستبدال مباراة بيراميدز في الدوري بالكأس.

وقرر الاتحاد المصري في وقت سابق، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الكأس يوم 28 فبراير الجاري، وأعلن الأحمر رفضه لأنه نفس موعد مواجهة الفريقين في الدوري قبل تأجيلها إلى 18 أبريل المقبل، وتمسك الأهلي بالجدول المعلن مسبقًا.