رياضة | الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بيترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بيترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك عن أسعار تذاكر مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي وفريق بيترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل فى استاد برج العرب بالإسكندرية. وأكد منصور أن أسعار تذاكر اللقاء ستكون كالتالي: ١٠٠ جنيه للمقصورة ٧٥ جنيها للدرجة الأولي ٥٠ جنيها للموحدة ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر بمقر نادي الزمالك واستاد الإسكندرية ونادي سموحة في الإسكندرية بدايه من غدا الجمعة ويواجه الزمالك بطل أنجولا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسعة مساء الأحد ببرج العرب.

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