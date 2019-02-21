رياضة | عاجل.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد انطلاق مباريات البريميرليج في الموسم المقبل مع تحديد موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن الاتحاد الإنجليزي قرر انطلاق نسخة الموسم الجديد من بطولة الدوري يوم 10 أغسطس المقبل، مع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 8 أغسطس.

واتخذ الاتحاد الإنجليزي قراراً في الفترة الماضية بإغلاق فترة الميركاتو الصيفي قبل انطلاقة الدوري، لالغاء عملية ضم لاعبين جدد بعد بداية الدوري مثلما كان يحدث في المواسم الماضية.