رياضة | مصر و10 دولة يتنافسون على البولينج بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر و10 دولة يتنافسون على البولينج بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مسابقات البولينج أحد الرياضات الاولمبية ال24 التي تشهدها الالعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، والتي يشارك فيها 7500 لاعب ولاعبه من 194 دولة، حيث تشارك في رياضة البولينج 67 لاعبا ولاعبه، يمثلون 11 دول من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المشاركين بالألعاب العالمية.

حيث شارك مصر بلاعبين ولاعبتين وهم مؤمن محمد محمد ، سامح نبيل عياد ، سعاد محمد فرغلى ، اسراء محمد فكرى ،والمدير الفنى طارق محسن والمدربة صفاء محمد، ونشهد رياضة البولينج ولأول مرة ظهور فتيات السعودية من خلال المشاركة بأربع لاعبات وتشارك مملكة البحرين بلاعبين، ، والعراق بلاعبين ولاعبتين، والأردن بلاعب ولاعبه، ولبنان بلاعبين، وليبيا بلاعب ولاعبه، دولة قطر بلاعبين ولاعبتين، السودان بلاعبين ولاعبتين وشريك وشريكة، وتشارك عمان بلاعبين ولاعبتين،بينما تشارك الكويت بأربعة لاعبين اثنين من ذوي الإعاقة الفكرية واثنين من غير المعاقين.

بينما تشارك الامارات الدولة المنظمة بمجموعه كبيرة من اللاعبين واللاعبات يبلغ عددهم 21 لاعبا ولاعبه بينهم 7 لاعبين و5 شركاء من غير المعاقين، و6 لاعبات من لاعبات الاولمبياد الخاص بالاضافة الى 3 شريكن ويشهد البولينج بالألعاب العالمية بابوظبى مسابقات فى الرياضات الموحدة اي سوف يشارك لاعبون من ذوي الاعاقة الفكرية مع اقرانهم من غير المعاقين فى مسابقة واحدة.

وتشهد الألعاب العالمية بأبوظبي 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة. الرياضات التي تشهدا الالعاب هي ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينج سباقات الدراجات، الفروسيةكرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والجولف الجمباز الفني الجمباز الإيقاعي كرة اليد، الجودو التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)،رفع الأثقال التزلج بالعجلات،الشراع،السباحة والسباحة في المياه المفتوحة تنس الطاولة التنس الأرضي السباق الثلاثي (الترايثلون)،الكرة الطائرة.

وتقام مسابقات البولينج على مركز خليفة الدولي للبولينج والذي يحمل اسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقد أُقيم لاستضافة بطولة العالم للبولينج عام 1999. وتضمن عمليات التجديد والتطوير التي خضع لها المركز مؤخرًا بقاءه كمركز رياضي حيوي يستمتع به الجميع. ويتميز المركز بصالات البولينج العالمية مع وجود شاشات لتسجيل النقاط فوق كل ممر وأنظمة برونزويك فيكتور بلاس لتسجيل النقاط. كما يضم المركز 13 طاولة بلياردو وستة طاولات لتنس الطاولة وثلاثة مطاعم ومتجرين للمعدات الرياضية.

البولينج أكثر الرياضات نموا

البولينج هو إحدى أكثر رياضات الأولمبياد الخاص نموا وانتشارا. وعلى الرغم من أنه يتم إدخال بعض التعديلات على هذه الرياضة بما يتناسب مع اللاعبين ذوي الإعاقات الذهنية، إلا أن معظم هؤلاء اللاعبين يتسابقون في إطار نفس القوانين والظروف التي تحكم اللاعبين المحترفين.

بالإضافة إلى مسابقات الفردي والزوجي التقليدية يوفر الأولمبياد الخاص أيضا مسابقات للاعبين ذوي القدرات المنخفضة، تسمح لهم بالتدريب والتسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المباريات. وتتضمن هذه المهارات الفردية مسابقات الهدف والإطار.

يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات زوجي وفرق البولنج الخاصة الرياضات الموحدة. والجدير بالذكر أن الرياضات الموحدة هي برنامج أولمبياد خاص يعمل على إشراك لاعبي الأولمبياد الخاص واللاعبين الأسوياء (شركاء) في فرق رياضية موحدة، بهدف التدريب والمشاركة في المسابقات. وفي رياضة البولنج الخاصة بفرق الرياضات الموحدة، يتكون الزوجي من لاعب أولمبياد خاص وشريك؛ بينما يتكون الفريق من لاعبي أولمبياد خاص وشريكين. يسمح بتكليف أفراد الفريق بالتسديد وفقا لأي ترتيب.

تم إدخال البولنج كرياضة في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1975. وتم تنظيم أولى مسابقات هذه الرياضة على المستوى الدولي في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1987، التي أقيمت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسابق فيها 33 لاعب أولمبياد خاص.

استضافت ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1999، التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، 333 لاعب أولمبياد خاص في رياضة البولنج، مثلوا 31 برنامج أولمبياد خاص حول العالم.

يتسابق 288 لاعب، يمثلون 44 برنامج أولمبياد خاص، في مسابقات البولنج التي سيتم تنظيمها في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 2033 في دبلن بأيرلندة.

يبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة البولنج حاليا 127604 لاعب، يمثلون 76 برنامج أولمبياد خاص حول العالم. رياضة البولنج من الرياضات غير المدرجة ضمن رياضات المنطقة ولكن سوف تشارك المنطقة في الألعاب العالمية بأيرلندا 2003 بعدد 3 لاعبين من مصر والإمارات.