رياضة | مبابي يسحب بساط التفوق من رونالدو ويهدد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يسحب بساط التفوق من رونالدو ويهدد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التقدم في ترتيب قائمة الحذاء الذهبي.
واستطاع مبابي، في الوصول لوصافة سباق الجولدن بوت لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوريات أوروبا الخمس الكبرى في الموسم الجاري.
وسجل الشاب الفرنسي، 38 نقطة بتسجيل 20 هدفًا خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة و الذي يحل في الصدارة برصيد 44 نقطة، بعد تسجيله 22 هدفًا.
و في المركز الثاني مكرر يأتي رونالدو برصيد 38 نقطة لكن بعدد أهداف أقل من أهداف ما بس بواقع 19 هدفًا.
وتواجد في المرتبة الثالثة كلًا من : أدينسون كافاني – كريتشوف بياتيك – محمد صلاح و سيرخيو أجويرو برصيد 34 نقطة.
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