رياضة | دي يونج يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الهولندي الشاب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الاسباني، عن هدفه الأساسي مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة حيثُ سينضم بشكل رسمي بدايةً من الموسم المقبل.
وقال دي يونج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الاسبانية": "برشلونة فريق أحلامي، أنا برشلوني دائماً منذ أن كنت طفلاً صغيراً، وأردت دوما أن ألعب لهذا الفريق، أحب اللاعبين وأسلوب لعبه".
وأكمل: "حلمي أن أصبح لاعباً مهماً في برشلونة، وأتمنى الفوز بالعديد من الألقاب مع البارسا، هذه هي أهدافي الحالية".
وأضاف دي يونج: "أعرف تقريبا كل الهولنديين الذين لعبوا للبارسا وأعلم قوة الرابطة بين هولندا والبارسا بسبب يوهان كرويف".
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