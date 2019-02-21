رياضة | أجيري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، من المعسكر المقبل للفراعنة.

ويأتي قرار أجيري، بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات الأخيرة وعدم جاهزيته من الناحية البدنية والفنية، بعد غيابه مدة طويلة للإصابة.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهتي النيجر بالجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، ومواجهة نيجيريا وديًا، استعدادًا لـ"كان 2019".

وتقام فعاليات الأمم الإفريقية بالفترة من21 يونيو حتى19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.