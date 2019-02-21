رياضة | تليفونات بنى سويف يقتنص بطولة دورى 99

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يقتنص بطولة دورى 99 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تليفونات بنى سويف مواليد 99 فى التتويج بلقب بطولة دورى منطقة بنى سويف لكرة القدم وذلك عقب تحقيقه انتصارا عريضا على نظيره الواسطى بملعبه بنتيجة 6 / 0 . أحرز أهداف تليفونات بنى سويف كلا من أحمد شعبان و صلاح حسني واسلام فايز ومحمد جلال وعبدالرحمن رفعت واحمد حسن. ويقود الفريق جهاز فنى مكون من شريف المعداوى ووائل عبد العال ومحمد فوكس مدربا لحراس المرمى وأحمد ربيع ومحمد بدر جهاز ادارى وناصر عبد الله وعلى بدر مشرفى قطاع الناشئين . واقتنص التليفونات لقب البطولة من نظيره بنى سويف الرياضى الذى حصد المركز الثانى بفارق نقطتين .

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