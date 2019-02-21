رياضة | عبدالرحمن يمنح سموحة راحة قبل مواجهة الدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحمن يمنح سموحة راحة قبل مواجهة الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر عادل عبدالرحمن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل مواجهة الإسماعيلي، بالدوري العام.

وخاض سموحة، مواجهة ودية أمام مياة البحيرة والذي يلعب بالدرجة الثالثة، اليوم وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

و يستانف سموحة، تدربياته الجماعية علي ملعب النادي، الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.