انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب ليفربول.. وهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول؛ بسبب تصريحاته ضد حكم مباراة الريدز أمام وست هام يونايتد.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، أن الاتحاد الإنجليزي فرض على كلوب غرامة قدرها 45 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب تصريحاته ضد كيفن فريند، حكم مباراة الريدز والهامرز.

وكانت المباراة انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، يوم 4 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وأقرّ كلوب عقب المباراة بإحراز فريقه هدفاً من تسلّل واضح في الشوط الأول. وقال: "حكم المباراة علم بالخطأ بين الشوطين، وقام بمحاولة تصحيحه عن طريق إصدار قرارات ضد ليفربول في الشوط الثاني".

ويشترك ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، برفقة مانشستر سيتي. وخاض الريدز مباراة أقل، ما قد يمنحه الفرصة للفوز والانفراد بصدارة الترتيب.