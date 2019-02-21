شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي جدة.. الاتحاد يدفع بقوته الهجومية الضاربة أمام الهلال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن سلافن بيلتش المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الساعة 7:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة و8:25 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار قمة مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي.

وشهد تشكيل الاتحاد في ديربي جدة الدفع بالثنائي الهجومي فهد المولد، والكسندر بريجوفيتش، وذلك في إطار سعي بيلتش لمباغتتة زوران ماميتش المدير الفني للهلال، للحصول على نقاط المباراة من أجل إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: فواز القرني

في الدفاع: منصور الحربي، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، سعود عبدالحميد

في الوسط: رودريجيز، جمال باجندوح، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البشي

في الهجوم: فهد المولد، الكسندر بريجوفيتش.

وجاء على مقاعد البدلاء كلاً من: راكان النجار، كارلوس فيلانويفا، سانوجو، أحمد عسيري، جابر عيسى، عبدالرحمن الغامدي، رومارينيو.

ويدخل الهلال المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.