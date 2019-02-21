شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فرانشيسكو إيسكو، لاعب فريق ريال مدريد، أبلغ النادي الملكي، برغبته في الرحيل الموسم المقبل.

هذا وفقا لما نشره موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للنه لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك.

وأضاف ديفنسا سنترال أن إيسكو، حسم مستقبله وقرر مغادرة ريال مدريد، سواء استمر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني للميرنجي في منصبه أم لم يستمر.

وقال الموقع أن رؤية سولاري لن تتغير بشأن اللاعب، إذ لن يدفع به بشكل أساسي في تشكيل الميرنجي، خلال المواجهات المقبلة.

والجدير بالذكر أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يسعى للتعاقد مع اللاعب وانضمامه إلى صفوف المان سيتي.