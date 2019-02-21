القادسية في امتحان الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث القادسية عن تأمين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر عندما يستضيف الشباب اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، في إطار مواجهات الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل القادسية اللقاء وفي رصيده 23 نقطة بعد أن تجمد رصيده بخسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام الهلال 1 - 4، وقبلها أمام النصر 1 - 3، لذلك يأمل في توقف هزائمه من خلال تحقيق فوز يسهم في إعادة ترتيب أوراقه من جديد قبل فوات الأوان، خاصة وأنه يملك أوراقا مميزة كالبرازيليين إيلتون وبيسمارك، ولاعب المواليد هارون كمارا.

ولن تكون مهمة القادسية سهلة كونه يواجه فريقا قويا يقوده المدير الفني الروماني ساموديكا، والمنتشي بالفوز على الوحدة في الجولة الماضية 1 - 0.

ويفتقد الشباب خدمات لاعبه البرازيلي سيبا نتيجة طرده في لقاء الوحدة.

ويطمح الشباب لتقوية مركزه الثالث في ظل تعثر الأهلي.