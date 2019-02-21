شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مازلنا على قمة الدوري ونتائج المنافسين لا تشغلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن مشوار بطولة الدوري العام لا يزال طويلا للغاية والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف، متابعا بأن أى فريق في العالم وارد جدا إن يتعادل أو يخسر ولا يوجد فريق يحقق الفوز في جميع مبارياته، وذلك بعد التعادل بهدفين لمثلهما مع الطلائع فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى.

وأشار المشرف العام الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى إلى الفريق بأنه لا يزال متصدرا قمة جدول المسابقة، قائلا:"لا ننظر إلى نتائج المنافسين على الإطلاق لان هدفنا هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث ونتائج الأندية المنافسة لا تضعنا تحت ضغط فالكرة بملعب لاعبى الزمالك وقادرون على تعويض التعادل الأخير أمام طلائع الجيش".

كما أوضح المشرف على الكرة بالزمالك إن هناك ثقة كاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى للعودة سريعا إلى الانتصارات مجددا، مضيفا أن سياسى الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك وهناك دعم ومساندة كاملة من الادارة للاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج بمختلف البطولات، مختتما تصريحاته بإن لاعبي الزمالك رجالا وعلى قدر المسئولية ويمتلكون كافة الامكانيات التى تجعلهم أبطال الدورى العام، مطالبا الجماهير الاستمرار في دعم الفريق وعدم الالتفات الى الشائعات والاقاويل التي تهدف لضرب استقرار الفريق.