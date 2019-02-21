شكرا لقرائتكم العجوز يستقيل من تدريب المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم احمد العجوز المدير الفني لبلدية المحلة بإستقالة رسمية من منصبه وذلك عقب التعادل مع الجزيرة المطروحي بدون اهداف في المباراة التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .

وجاءت استقالة العجوز بعد دقائق من هتاف جماهير بلدية المحلة والتي هتفت مطالبة برحيل الجهاز الفني بسبب فقدان الفريق لاكثر من ستو نقاط في مشوار المنافسة علي قمة المجموعة .

ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة البلدية اجتماع طارئ مساء اليوم لبحث استقالة الجهاز الفني وتحديد امكانية رحيل العجوز عن تدريب الفريق او بقاؤه علي رأس القيادة الفنية للفريق في دوري القسم الثاني.