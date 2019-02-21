شكرا لقرائتكم رغم تصاعد الأزمة..اتحاد الكرة يفاوض حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خطابات إلى عدة دول لتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى و بيراميدز المقرر لها 28 فبراير الجاري بدور الـ16 لكأس مصر. خاطب اتحاد الكرة دول جورجيا و البرتغال و سويسرا وإيطاليا لتعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلى و بيراميدز. ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى و بيراميدز خاصة أن المجلس يتحمل تكاليف الحكام و الملاعب فى مسابقة كأس مصر. يأتي هذا رغم تصاعد الأزمة الخاصة بالمباراة واعتراض الأهلي على خوضها بعد استبدالها بمباراة الفريقين في الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم تصاعد الأزمة..اتحاد الكرة يفاوض حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.