شكرا لقرائتكم عبدالفتاح آدم يعبر عن سعادته بعد تجديد عقده 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر عبدالفتاح آدم، لاعب فريق التعاون، المنافس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن سعادته البالغة بالاستمرار في صفوف الفريق لمدة 3 أعوام مقبلة.

ونشر آدم عبر حسابه الإلكتروني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اللهم لك الحمد والشكر جددت عقدي مع التعاون أشكر إدارة النادي على ثقتها أشكر الأجهزة الفنية والإدارية وزملائي اللاعبين، وشكراً من القلب لجماهيرنا الغالية على كل ما يقدمون من دعم ومساندة.

وخاض عبدالفتاح آدم 19 مواجهة مع التعاون منذ انطلاق الموسم الحالي بإجمالي، 665 دقيقة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه في الفريق. يذكر أن التعاون يحتل المركز الخامس في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.