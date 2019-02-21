شكرا لقرائتكم سيميوني: يوفنتوس سيجعلنا نعاني في لقاء الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرص دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني على توضيح الطريقة المثيرة للجدل التي احتفل بها عقب فوز فريقه على يوفنتوس 2 - صفر يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وأكد أيضا أن فريقه "يتوقع معاناة كبيرة في الإياب".

وألغيت ركلة جزاء لفريق أتلتيكو مدريد بعدما أظهرت تقنية حكم الفيديو المساعد أن العرقلة كانت خارج منطقة الجزاء، ثم تم إلغاء هدفا لألفارو موراتا بعدما قام بدفع جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس.

وجاء هدفا أتلتيكو في غضون أربع دقائق من ركلتين ثابتتين فشل مدافعو يوفنتوس في التعامل معهما وتم تسجيل الهدفين من متابعة الكرة من مسافة قريبة من المرمى.

وقال سيميوني لشبكة "سكاي": كان يتعين أن نستفيد إلى أقصى حد من كل موقف نحصل عليه. إنها نتيجة رائعة للغاية. وفي كل مرة يفوز أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، يتأهل الفريق للدور التالي.

وأكد: نعلم أننا نواجه فريقا عظيما، نادي كبير وبطل كبير في تورينو. نتوقع معاناة كبيرة في مباراة الإياب.

وتسببت طريقة احتفال سيميوني بالهدف بجدل كبير، حيث قام بإيماءة فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو، وقال "قمت بهذه الإيماءة في مباراة لاتسيو مع بولونيا عندما كنت لاعبا، وفعلتها مرة أخرى لأظهر لجماهيرنا أننا لدينا شجاعة. لم أكن أستهدف الفريق المنافس، كنت أتوجه إلى جماهيرنا.

وأضاف: أعترف أنها إيماءة ليس لطيفة، ولكنني شعرت أنني بحاجة لفعلها. كانت مباراة صعبة للغاية، قاتلنا بشكل قوي وقام دييغو كوستا بالعمل بشكل قوي رغم أنه ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة. كان يتعين علي أن أظهر ما أشعر به، يمكنني فقط الاعتذار إذا شعر أي شخص بالإهانة، ولكنني فعلتها من قلبي.