الجبلاية يخاطب جورجيا و 4 دول لتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى و بيراميدز بالكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خطابات إلى عدة دول لتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى و بيراميدز المقرر لها 28 فبراير الجاري بدور الـ16 لكأس مصر. خاطب اتحاد الكرة دول جورجيا، البرتغال، سويسرا وإيطاليا لتعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلى و بيراميدز. ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف إستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز خاصة أن المجلس يتحمل تكاليف الحكام و الملاعب فى مسابقة كأس مصر.

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