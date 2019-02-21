شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة الإنتاج الحربى و بتروجت بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت مباراة الإنتاج الحربى وبتروجت التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس فى إطار الجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى، بفوز الفريق البترولى على نظيره الحربى بهدف نظيف . سجل هدف بتروجت أحمد عبد الرحمن زولا ، فى الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثانى من المباراة .

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