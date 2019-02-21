شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسن حمدي والخطيب يحضران عزاء خالد توحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لفيف من اسرة الرياضة المصرية علة حضور عزاء الراحل خالد توحيد الكاتب الصحفي ورئيس قناة الأهلي والذي توفي يوم الاثنين الماضي اثناء ادائه لصلاة الظهر بمسجد النادي الأهلي والمقام حاليآ في مسجد عمر مكرم. وجاء في مقدمة الحضورحسن حمدي،محمود الخطيب، طارق قنديل، محمد الجارحي، جوهر نبيل، محمد سراج، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، عبد الحميد بسيوني، ثروت سويلم، عادل طعيمة، خيري رمضان، امير توفيق، أحمد فوزي، فتحي مبروك، ربيع ياسين، سيد عبد الحفيظ، عبد العزيز عبد الشافي.

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