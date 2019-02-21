شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل وديا مع مياة البحيرة وراحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بدون أهداف أمام مياة البحيرة فى المباراة الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب النادى بسموحة

وشارك اللاعبين المستبعدين عن مباراة أمس أمام المقاولون العرب التي أنتهت بهزيمة أبناء الإسكندرية بهدفين مقابل هداف وتم الدفع ببعض العناصر من فريق 97 للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لهم.

ومنح عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق اللاعبين راحه 48 ساعة عقب المباراة على أن يعود اللاعبين للتدريبات يوم الاحد المقبل فى الرابعة عصرا .



ويعود محمد فرج عامر رئيس النادى من رحلة عمل خاصة غدا لبحث الازمات التى يمر بها الفريق واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح المسار