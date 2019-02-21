الأزمة تشتعل.. الأهلي يرفض الرضوخ.. ورد ناري من بيراميدز.. واتحاد الكرة يهدد.. وعقوبة الانسحاب تنتظر المارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

اشتعلت أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، بعد تمسك النادي الأحمر برفضه استبدال أي مباراة لفريقه في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس.

وكانت لجنة المسابقات بالجبلاية قد استبدلت مباراة الأهلي وبيراميدز، في الدوري المقرر لها 28 فبراير، لتصبح في دور الـ16 بكأس مصر في نفس الموعد.

الأهلي يرفض الرضوخ

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، الخميس، برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بجميع الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

رد بيراميدز

وعلى الجانب الأخر رفض نادي بيراميدز إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

وأصدر بيراميدز بيانا جاء كالتالي: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد النادي على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى".

وفي سياق متصل، قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز: "الحكاية باختصار أن المشاركة انتصار والانسحاب انتصار، الفوز انتصار والهزيمة شرف ليوم الدين، اللاعب لما يجيلنا احتراف ولو خرج من عندنا (عكس رغبتنا) بنفس الطريقة اللي جالنا بيها خيانة".

وأضاف عفيفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجدول ميتغيرش لأن الاتحاد هو اللي عمله بنفسه بس يتغير حتى لو الاتحاد برضه هو اللي عمله بنفسه لو تغييره في مصلحتنا، وقت الهزيمة نتهم الجميع بكل شيء ووقت الفوز نتهم من يتهم أي حد بأي شيء بأنه يعيش نظرية المؤامرة، الدعم لو جالنا حب ولو راح لغيرنا إفساد للرياضة المصرية، أي حكاية بسيطة وسهلة مادام لقت اللي يصدقها ويا بخت اللي حكاياته بتتصدق من قبل ما تتحكي".

الجبلاية تهدد الأهلي

من جانبه خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم، أندية الدورى الممتاز، بالتأكد من عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها؛ كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري في خطابه، إلى المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الاقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص، ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد خاصة الدورى وكأس مصر.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر باتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" عدم وجود أي نية لتغيير جدول مسابقتى الدوري أوالكأس، أو تأجيل أي مباراة فى المسابقتين، مشيرة إلى أن الفريق المعترض أو المتقاعس يعتبر منسحبا من البطولة وتطبق عليه اللوائح وسيتم حرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية.

ما هى عقوبة الانسحاب من الكأس؟

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية أن الأهلى ربما ينسحب من مسابقة كأس مصر، في ظل استمرار أزمته مع اتحاد الكرة.

وتنص عقوبة الانسحاب من الكأس على "منع النادي المنسحب من المشاركة في المسابقة خلال الموسم المقبل، بجانب غرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه".