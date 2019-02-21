الأهلي × اتحاد الكرة .. تهديد متبادل (ملف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
اشتعلت أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز من جديد بعد رفض مجلس إدارة النادي الأحمر استبدال مباراة الدوري بالكأس بعد دقائق من بيان منافسه برفض اجراء تعديلات.
ولوح اتحاد الكرة بصلاحيه بمنح الرخص للأندية المشاركة ببطولات افريقيا وتأثير الانسحاب من البطولات المحلية على الحصول على هذه الرخص فيما رد النادي الأحمر وهدد بالتصعيد مقللاً من تلويح اتحاد الكرة.
وينقل الخليج 365 لكل زواره الأعزاء تغطية لأهم ما جاء فى هذه الأزمة على مدار اليوم:
بيراميدز: نرفض إجراء تعديلات في جدول الدوري والكأس إرضاءً لأطراف أخرى
4 سيناريوهات أمام مائدة مجلس الأهلي لمواجهة اتحاد الكرة
تقرير.. ماذا يعني قرار الأهلي بـ"الرفض القاطع" لخوض مباراة بيراميدز؟
رسميًا.. الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز بالكأس
مصدر يكشف الاجراءات التى سيتخذها الأهلي فى حالة عدم تراجع اتحاد الكرة
اتحاد الكرة للأندية: تجديد التراخيص شرط للمشاركة في البطولات الإفريقية
أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. لا تراجع
خبير لوائح لمصراوي يكشف مفاجأة حال انسحاب الأهلي من الكأس
الأهلي يوضح حقيقة الانسحاب من بطولة الكأس والهروب من مواجهة بيراميدز
حيثيات رفض الأهلي لقرارات اتحاد الكرة .. الإخلال بتكافؤ الفرص ومساعدة بيراميدز لتفادي مواجهة فى الدوري
الخليج 365 ينشر نص المواد التي استند عليها اتحاد الكرة في قرار تراخيص الأندية
رقعة الشطرنج.. هل أمام اتحاد الكرة مخرج لحل أزمة الأهلي وبيراميدز؟
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