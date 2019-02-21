واقعة غريبة "تحكيميًا" في مباراة بتروجيت والانتاج الحربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مباراة بتروجيت والانتاج الحربي واقعة غريبة عندما قام الحكم مبروك نبيل بإنهاء المباراة قبل أن يُقرر إعادتها من جديد.

وتمكن بتروجيت من الفوز على الانتاج الحربي بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من عمر الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم الرابع في المباراة وقت ضائع مدته 4 دقائق قبل أن يقوم حكم الساحة مبروك نبيل بإنهاء المواجهة.

وشهدت المباراة استكمال المباراة من جديد بعد صافرة النهاية في واقعة غريبة.

وقال محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت أن الحكم لم يُقرر إعادة المباراة مرة أخرى بعد الاعتراضات من جانب مختار مختار مدرب بتروجيت ولكن عاد بالمباراة بعد توصية من الحكم المساعد.

وقال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن الحكم أعاد المباراة من أجل تنفيذ القانون حيث يجب اكمال المباراة.