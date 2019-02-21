تشكيل آرسنال أمام باتي بوريسوف .. أوباميانج في الهجوم

أوباميانج لاعب آرسنال كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني أوناي إيمري عن تشكيلة آرسنال لمواجهة باتي بوريسوف الروسي والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الإمارات معقل الفريق الإنجليزي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج معقل الفريق الإنجليزي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج". وجاء تشكيل آرسنال أمام باتي بوريسوف كالأتي: حراسة المرمى: تشيك خط الدفاع: ليتشاينر ، موستافي ، كوسيلني ، مونريال خط الوسط: تشاكا ، جندوزي ، مختاريان الهجوم: مسعود أوزيل ، أوباميانج ، أليكس إووبي

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