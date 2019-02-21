أبدى طارق عرامة رئيس نادى شباب قسنطينة الجزائرى ورئيس البعثة سعادته بحسن الاستقبال من قبل مسئولى الدراويش.
ويستضيف الإسماعيلى بطل الجزائر السبت المقبل باستاد برج العرب لجساب الجولة الثالثة مندور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.
وأضاف:"نشكر مسئولى الدراويش على الاستقبال ،بدأنا الاستعداد للمباراة من الجزائر ،خضنا حصة تدريبية خفيفة صباح اليوم".
وواصل :" سنواجه الإسماعيلى بحذر شديد خاصة أنه تلقى خساراتين فى اول جولتين، هدفنا حسم التأهل من الإسماعيلية".
وعن غياب الجماهير :"نعتاد على لعب المباريات بحضور الجماهير ،لذلك سنفتقد غيايهم فى لقاء السبت ،اعشق الدراويش واتمنى له التوفيق فى قادم المباريات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قسنطينة: نشكر مسئولى الإسماعيلي على الاستقبال.. ونفتقد الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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