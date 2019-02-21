تشكيل الاتحاد أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي .. فهد المولد يقود الهجوم

فهد المولد لاعب الاتحاد كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني سلافين بيليتش عن تشكيل الاتحاد أمام الهلال في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في رطار مواجهات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. مواجهات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيلة الاتحاد أمام الهلال كالآتي: حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: منصور .. زياد .. مروان .. سعود خط الوسط: رودريجز .. جمال .. كريم .. البيشي الهجوم: فهد المولد .. بريجوفيتش وجاء على مقاعد البدلاء: راكان النجار ، كارلوس ، سانوجو ، ياسين برناوي ، احمد عسيري ، جابر عيسى ، عبدالرحمن الغامدي ، رومارينهو.

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