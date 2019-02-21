خبير تحكيمي: ما حدث في مباراة بتروجت والإنتاج قانونيًا ولكن

كتب : أحمد البادي

انتقد الخبير التحكليمي أحمد الشناوي، أداء مبروك نبيل حكم مباراة الإنتاج الحربي وبتروجت التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي خلال الفقرة التحكليمية بقناة "أون سبورت"، " حكم المباراة ظهر متوترًا خلال أحداث المباراة وأنهاها بشكل سئ للغاية".

وتابع " مبروك نبيل تغاضي عن ركلة جزاء صحيحة لصالح بتروجت بالرغم من تواجده بالقرب من الخطأ".

وعن الجدل الذي أثير قبل نهاية المباراة باحتساب

الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع لكنه أنهاها بعد الدقيقة الثالثة، الأمر الذي أدي لاعتراض الجهاز الفني للإنتاج الحربي، ليكمل حكم المباراة الوقت المتبقي بعد أن أنهي المباراة.

اكد الشناوي " استكمال حكم المباراة للوقت الإضافي بعد أن أنهاها يجوز من الناحية القانونية، لكنها هذه الامور تُأخذ على مبروك نبيل في مسيرته التحكيمية".

وأتم " هذه الخطأ أعطي انطباعًا سيئًا عن التحكيم خصوصًا أن الخطأ في نهاية المباراة وليس خلالها".

وبسؤاله في حالة أدرك الإنتاج الحربي هدف بعد استمكال المباراة فهل من حق فريق بتروجت الاعتراض.

وأجاب الشناوي " ليس من حق بتروجت الاعتراض في حالة سجل الإنتاج الحربي هدف بعد استكمال المباراة فهو من الوقت الاصلي للمباراةن ما يعد قانونيًا"

الجدير بالذكر أن بتروجت بعد فوزه في مباراة اليوم، ارتقي إلى المركز الخامس عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 26 نقطة.