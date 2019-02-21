تشكيل الهلال أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي .. جوميز يقود الهجوم

بافيتمبي جوميز لاعب الهلال السعودي كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني زوران ماميتش عن تشكيل الهلال أمام الاتحاد في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة ) في رطار مواجهات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد كالآتي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف الدفاع: محمد البريك - ألبرتو بوتيا – ميلوش ديجنيك – علي البليهي – ياسر الشهراني الوسط: محمد كنو – أندري كاريلو – محمد الشلهوب – سالم الدوسري الهجوم: بافيتمبي جوميز

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